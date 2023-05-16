النائب محمد أبو العينين يستقبل عزاء شقيقه بمقابر العائلة بشبرامنت| فيديو وصور

استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عزاء شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، أمام مقابر العائلة بشبرامنت بمحافظة الجيزة.
ويأتي ذلك عقب تشييع جثمان الراحل أحمد أبو العينين، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بشبرامنت، وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل أحمد أبو العينين، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان من ضمن الحضور في صلاة الجنازة على شقيق النائب محمد أبو العينين، سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، والكاتب الصحفي أحمد صبري، وعمر أبو العينين، ويوسف أبو العينين، ونجلا النائب محمد أبو العينين، محسن حسن، مدير عام كليوباترا جروب، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، والإعلامي أحمد موسي.
وحضر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولين العرب، والمستشار القانوني حسام السنهوري، ورجل الأعمال أحمد عز، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وصفاء نوار، رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، ومحمد وديع، رئيس تحرير موقع سي، وعمرو الخياط، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.