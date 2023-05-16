حان الوقت.. نجم الأهلي يوجه رسالة قاسية لشيكابالا

وجه إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة قاسية لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن الزمالك.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "ابراهيم سعيد شيكابالا ولا لياقته ولا سنه هيضيف للزمالك الفترة القادمة وحان وقت الاعتزال"

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.