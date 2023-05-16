غصب عني.. نجم الزمالك السابق يعتذر للجمهور لهذا السبب

احتفل أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، أمس الاثنين، بعيد ميلاده رقم 43، حيث ولد فى 15 مايو عام 1980، وتنقل بين العديد من أندية الدورى العام ليسطر تاريخاً رائعاً مع الساحرة المستديرة قبل إعلان اعتزاله فى يونيو 2019.

وكتب عبد الملك عبر حسابه علي فيسبوك: "بتأسف لأي حد معرفتش ارد عليه في الرسايل أو البوستات ، وبشكر الكل علي الشعور الطيب والتهنئة في يوم عيد ميلادي غصب عني والله من كثرة البوستات والتهاني وربنا يجعل ا٦يامكم كلها أعياد دايماً".

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم الخميس المقبل ، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.