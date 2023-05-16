رابطة الأندية تفاجئ لاعب الأهلي قبل مواجهة الترجي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري المصري الممتاز.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك: "حمدي فتحي نجم النادي الأهلي يفوز بجائزة لاعب شهر أبريل في الدوري المصري باستفتاء الرابطة المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين".

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الترجى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادى العقربى برادس.

