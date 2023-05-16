عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : على وزارة التضامن الاستعانة بشباب الجامعات في برامجها

النائب أحمد فتحى،
النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تستعين بشباب الجامعات في برامجها، متابعا: "كنا نناقش قضية برنامج تكافل وكرامة، ووجدنا أن هناك عجزا كبيرا لموظفي البرنامج في المحافظات، ووجدنا أيضاً أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع أن يعمل استبيانا في المحافظات حول مستحقي الدعم".


جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة العدالة الإجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تناقش "برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وتابع قائلا: "للتغلب على تلك المشكلة لابد ان نستعين بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وهناك اللجان الاجتماعية داخل اتحادات الطلاب و أكثر من ٥٥٠ نشاطا موجودة في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن الاجتماعي لابد ان  تستفيد من الشباب بالجامعات في برامجها".

وطالب النائب أحمد فتحى، المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطني، متابعا: "ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى".

الجامعات شباب شباب الجامعات الحوار الوطني مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

رابطة الأندية تفاجئ لاعب الأهلي قبل مواجهة الترجي

موضوعات متعلقة

الحوار الوطني.. عضو بمجلس الأمناء يطالب بتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية

التضامن: إنفاق 9.5% من الناتج المحلي على برامج الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

الأوقاف تعلن أسعار صكوك عيد الأضحى 2023 .. فيديو

العامري فاروق يثير الجدل بشأن تجديد عقد كهربا والشحات

سامسونج تبني نظام ChatGPT الخاص بها لمنع تسريب معلوماتها

هل يجوز للأسرة الاشتراك في صك أضحية واحد.. الأوقاف تجيب

ينافس نفسه.. تعليق مثير من العامرى فاروق على تتويج الأهلي في كل الألعاب

شرب ماء زمزم حتى التضلع.. معناه وفوائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنرميه في الزبالة.. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع القشرة

تصميمات متداولة| حقيقة إصدار عملات بلاستيكية جديدة فئة 20 و 500 و 1000 جنيه

هاني الناظر: استخدام المناديل المبللة للصغار يتسبب في مرض شديد الخطورة

لشراء دراجة.. يعرض والده للبيع على الإنترنت مع ساعة وخاتم هدية

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ