شبانة: عرض رسمي من طرابزون التركي لضم نجم الأهلي| موقف كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أبرز العروض لاحتراف عدد من نجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “من الآخر”، أن نادي طرابزون التركي أرسل مندوبا للبحث عن نجوم بفريق الترجي التونسي خلال مباراة الفريق أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن المفاجأة أنه أشاد بعدد من نجوم الأهلي.

وأضاف “شبانة”، أن مندوب طرابزون أصر علي ضم بيرسي تاو نجم الأهلي، مؤكدا أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق التركي.

وتابع أن النادي التركي يرغب بشدة في ضم نجم الأهلي ولكن المارد الأحمر يقترب من رفض العرض؛ خاصة أن “تاو” يعد أحد العناصر الأساسية للفريق حاليا.

وأكمل شبانة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اتفق مع مجلس الإدارة علي إعداد فريق قوي، والاهلي يتعاقد مع لاعبين صغار السن ومن الصعب أن يوافق علي رحيل أحد نجومه، منوها بأن كولر رفض تماما مجرد التفكير في العرض