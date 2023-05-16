تحرك برلماني عاجل بشأن تعرض الطاقم الصحي للإجراءات الجزائية بمستشفى حلوان العام

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الجزائية التي تعرض لها الطاقم الصحي من العاملين بمستشفي حلوان العام.

وأوضحت إيرين سعيد، في طلبها أن وزير الصحة قام بزيارة مفاجئة لهم وهذا أمر محمود جداً، مشيرة إلى أن اللافت للنظر قيامه بتحويل العاملين من الفريق الصحي بالمستشفي بسبب النقص الحاد بالمستلزمات الطبية بالعيادات الخارجية.

ولفتت عضو الصحة النواب إلى معاناة القطاع الصحي بأكمله من نقص حاد في المستلزمات الطبية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتأخر توفير أذونات الإستيراد، وفرق العملة والارتفاع الشديد في أسعار هذه المستلزمات مقابل موازنة محدودة.

وأشارت إلى أنه عند مناقشة الموازنة العامة للقطاع الصحي طالب جميع وكلاء الوزارات بزيادة مخصصات شراء المستلزمات ، متسائلة: "كيف يعاقب صغار الموظفين علي مشكلة عامة؟.

وأفادت عضو البرلمان بأن توفير المستلزمات الطبية مسئولية وزير الصحة بشكل مباشر، موضحة أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهوريه بدراسة أحوال الأطباء للحد من هجرتهم وتوفير بيئة عمل جاذبة، متسائلة:

كيف نري بياناً بهذا الشكل علي صفحة مجلس الوزراء ؟!!

