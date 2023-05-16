شوقى السعيد يثير التساؤلات.. ‏مفيش حد بيحب الزمالك دون مقابل

وجه شوقى السعيد رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب نجم الزمالك السابق قائلا :"‏مفيش حد بيحب الزمالك دون مقابل غير الجمهور".

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.