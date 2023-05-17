عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الحمل المعجزة.. ردديه بعد كل صلاة وانتظري الفرج

صدى البلد

دعاء الحمل المعجزة .. من أعظم النعم على الإنسان أن يرزقه الله -عز وجل- بالإنجاب والذرية الصالحة، وقرة العين لوالديهم، يقول الله -سبحانه- واصفًا دعاء عباده بالذرية الصالحة: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»، ويقول -تعالى- عن نعمة الأبناء: «المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلً»، ولكن قد يبتلى الله - تبارك وتعالى- بعض عباده المؤمنين بتأخر الإنجاب أو الحرمان من هذه النعمة لحكم لا يعلهما إلا هو - سبحانه-، وواجب العبد تجاه ذلك ألا ييأس من رحمة ربه طالما رغب في أن يمن الله - تعالى- عليه بهذه النعمة، فيأخذ بالأسباب ويسعى ورائها كما أمرنا الشرع الحنيف، وأن يحرص على  دعاء الإنجاب أو الدعاء بالذرية الصالحة إلى غير ذلك من الأدعية المستحبة، فهو القائل - سبحانه-: « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..».

دعاء الحمل المعجزة 

يارب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين.

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

لو عاوز تحج وممعكش فلوس.. داعية: ردد هذه الكلمات وهتجيلك الدعوة| فيديو

بيتي فيه مشاكل وخناقات كثيرة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟

دعاء الحمل قبل الدورة 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله وارزقنى بالذرية الصالحة.

لا اله الا انت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انى عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى وان تقضى لى حاجتى وترزقنى بالذرية الصالحة.

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت.

دعاء الحمل بعد صلاة الفجر 

اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة.

اللهم صلى على سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية.

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

دعاء واحد أغلى من كنوز الأرض.. داوم عليه وسترى العجب في حياتك

5 كلمات من داوم عليها وجد أثرها في الدنيا والأخرة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. ردده طوال اليوم

دعاء للانجاب 

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان الأية 74 ) .

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة .

أدعية الحمل المستجابة 

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم و على ال إبراهيم و بارك على محمد و على ال محمد كما باركت على إبراهيم و على ال إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم فرح قلبي وانس وحشتي ونفس كربتي وفرج همي وعوض صبري وقر عيني..يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذى ملأ اركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شي...اللهم اني اسألك ان تقضي حاجتي يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني.

اللهم رضيني بما قضيت لي وعافني فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت.

اللهم يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين ياذا الجلال والاكرام..رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الاكرام ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت. وإذا استرحمت به رحمت. وإذا استفرجت به فرجت ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ماعلمت منها وما لم أعلم. أن تغفر لي وترحمني وترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن يا رحيم يا قادر على كل شي انت القادر وحدك والاطباء لا يقدرون انت العالم سبحانك وغيرك لا يعلم..تعلم مافي الارحام ..اللهم يا جبار يا رحيم ارزقني بالذريه الصالحه..اللهم اقر اعيننا بالحمل عاجلا غير اجل يا رب العالمين.

"اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته الى خير".

سبحانك لا إله ألا أنت أني كنت من الظالمين".

" سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر ".

"اللهم إني أسالك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واسالك بأنك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام واسالك بأنك أنت الله ارحم الرحمين اللهم إني أسالك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استعفيت به أعفيت وإذا استغفرت به غفرت اللهم إني أسالك بأحب الأسماء إليك واسالك يالله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء لنا من كل داء وان لاتجعلنا فردا وأنت خير الوارثين وللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى الله وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ".

يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انه عليك هين يالله انه عليك هين يالله انه عليك هين يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لايضر مع اسمه داء بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء والسميع العليم كما أعطيت لزكريا يحيى و لمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني.

دعاء الحمل والإنجاب دعاء للانجاب أدعية الحمل المستجابة دعاء الحمل المعجزة دعاء الحمل بسرعة دعاء الحمل قبل الدورة دعاء الحمل بعد صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

ترشيحاتنا

مصادقًا على خطة عمله.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد قمرًا صناعيًا للتجسس

ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

مكافحة الإرهاب.. ملفات ثنائية مشتركة على الطاولة بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني

كارثة قريبًا.. خالد عبد العزيز: 4 أزمات في الزمالك |فيديو

الفيضانات تغمر شوارع إيطاليا وإجلاء 900 شخص |شاهد

خالد عبد العزيز: ترويج نظرية المؤامرة ضد الزمالك مرفوض والدليل البطولات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

اﻟﻤﺰﻳﺪ