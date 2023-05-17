فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

تحتاج أجسامنا الحصول على بعض الفيتامينات بانتظام للعمل بشكل جيد والحماية من الأمراض أبرزها فيتامين E الذي يلعب دور كبير فى القلب والبشرة .

ولكن هل تعلم أن هناك فارق كبير بين تأثير فيتامين E المصنع والمباع فى صورة عقاقير طبية وبين الطبيعي الذي نحصل عليه من الأطعمة الطازجة مثل الجزر

قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف من الفيتامينات الاصطناعية للقلب، أن أطباء القلب حاليا لا ينصحون باستخدام فيتامين E فى صورة كبسول أو عقار طبي ، مع أنهم كانوا يروا عكس ذلك قبل عدة أشهر.

وأضاف “ألكسندر” أن أطباء القلب في الماضي كانوا يعتقدون أن أدوية فيتامين Е من أقوى مضادات الأكسدة لمرضى القلب والأوعية الدموية، ولكنهم كانوا هم أنفسهم أول من أعلن قبل 20 عاما، أنهم لا يصفون هذا الفيتامين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنهم وجدوا حينها زيادة حادة في معدل الوفيات من جميع الأسباب".

فيتامين E

وأوضح “ألكسندر ” أن الفيتامينات التي يحصل عليها الجسم من الأطعمة سهلة الامتصاص وتفيد الجميع ولكن بمجرد أن تمر هذه الفيتامينات عبر مراحل التصنيع الصيدلي وتتحول لعقار طبي تفقد ليس فقط فعاليتها العلاجية بل وتتحول لشيء جديد عديم الفائدة

وكشف “ألكسندر” أن أفضل طريقة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية هى تغير نمط الحياة وليس الاعتماد على تناول الفيتامينات الصناعية كما يجب متابعة مؤشرات ارتفاع ضغط الدم والحالة الصحية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.