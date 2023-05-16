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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تالجو الإسبانية: إنشاء مصنع لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية داخل مصر

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل 
 على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية والذي تقام فعاليته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الاماراتية ابوظبي، إن  كل من مسئولي شركتي تالجو الإسبانية والستوم الفرنسية وذلك لاستكمال مباحثات  وزارة النقل مع الشركتين لإنشاء مصنعين للوحدات المتحركة لتصنيع (عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة  والأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر

ففي لقائه مع المهندس محمد خضرة المدير الاقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة 
القطارات  تطرقت المناقشات حول آخر المستجدات الخاصة  بإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر وفقا لبروتوكول التعاون الموقع  بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانيةحيث أكد المدير الاقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة القطارات على أن هناك زيارة  لمصر من وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات (التصنيع -الجودة -المشتريات و.....)  خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيدا للبدء في إنشاء المصنع .


و أكد وزير النقل  أهمية   هذا المصنع المقرر  انشائه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد وهو الامر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانةالخاصة بالقطارات لافتاً الى ان هذا المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية علي ان يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.

 

كما بحث وزير النقل خلال لقائه مع اندرو ديلون – الرئيس الاقليمي لشركة الستوم الفرنسية ونائب رئيس الشركة  آخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم دراسات النقل والجدوى والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع بالتعاون مع الستوم في مصر لتصنيع عربات مترو الأنفاق في مصر وكذلك أعمال الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية.

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IMG-20230516-WA0014
IMG-20230516-WA0013
IMG-20230516-WA0013

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