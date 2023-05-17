الأسبوع القادم .. علوم حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، لـ"صدى البلد"، إن الهدف من إعلان الجداول المقترحة للامتحانات؛ هي مناقشة الطلاب في المواعيد قبل إعلانها بشكل رسميًا.

وأوضح عميد كلية العلوم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الأحد 21 مايو، وتستمر حتى 22 يونيو 2023.

وأوضح عميد كلية العلوم أن هذه الجداول والمواعيد ليست نهائية، وفي حال اعتراض عدد كبير من الطلاب عليها؛ سيتم تغييرها دون وجود أي مشكلة على وجه الإطلاق.

جدير بالذكر انه نظمت جامعة حلوان فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تعمل من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات على تشجيع الطلاب نحو الابداع من خلال تنظيم العديد من المسابقات العامة مثل مسابقة Triple S ، مشيرا إلى أنها تهدف لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

وقال قنديل إن هذه المسابقة تساعد على تبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات والعمل على تنمية ثقافة التنافس بين الطلاب، حيث إن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.