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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي جمال: سأطرح أغنية بمناسبة حرب أكتوبر والشعب المصري معروف بحسه الوطني

الفنان رامي جمال
الفنان رامي جمال

قال الفنان رامي جمال أنه سيقوم بطرح أغنية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر قائلا: " الشعب المصري معروف بحسه الوطني واهم حاجة إن الفنان يتعامل مع الفن بحب مش مجرد بيشتغل، عشان يمتع نفسه قبل ما يمتع الناس".

 

وتابع  رامي جمال خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية "قصواء الخلالي"، المذاع عبر فضائية "cbc"،انه محاط بمجموعة مبدعين محبون للفن وأنه محظوظ بهم، متابعا أن المطرب أحمد سالم صوته جميل ورائع، وبالتالي وكان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولا بعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا".

 

أخر أغاني الفنان رامي جمال

 

وأضاف رامي جمال: "في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وأغنية سعد لمجرد وإليسا آخر ما لحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهات كثيرة".
 

رامي جمال الشعب المصري حرب اكتوبر قصواء الخلالي سعد لمجرد

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