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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يدخل الأعلى مشاهدة بـ "كلمة سلام"

رامي جمال
رامي جمال

تمكن الفنان رامي جمال من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر وذلك عبر الموقع الشهير يوتيوب.

وحققت أغنية كلمة سلام نسب مشاهدة تجاوزت الـ 300 ألف مشاهدة في غضون أيام من طرحها.

واحتل رامي جمال المرتبة 12 من أصل 50 فيديو هي الأعلي مشاهدة في مصر.


 

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كان قد طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "كلمة سلام"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة وهي من ألحانه، وكلمات محمد جمعة.
ومن ناحية أخرى كان  قد وجه الفنان رامي جمال، رسالة إلي أهالي المطرية عقب إقامة أكبر مائدة إفطار بـ منطقة عزبة حمادة.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “أهل المطرية اللي عملوا أكبر مائدة إفطار لرمضان واللي كل سنه بيعملوها وبيورونا ⁧‫#روح_مصر_الحلوه‬⁩ ليكوا مني أغنية هدية بتوصف جمالكم يومين ان شاء الله وانزلهالكم والسنة الجاية انا عازم نفسي عندكم”.

أحدث أغاني رامي جمال

كان رامي جمال، طرح مؤخرا أغنية "قمر ومنور" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين".

وألبوم "يستاهل بوستين"، ضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

رامي جمال الفنان رامي جمال كلميني شوية عني كلمة سلام موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منة فضالي نجوم ريكوردز

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