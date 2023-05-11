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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مذيع شهير: جرسوني في البيت.. منة فضالي تداعب مي كساب: بطلي نفسنة

مي كساب
مي كساب

حلت كل من الفنانة مي كساب ومنة فضالي ضيفين علي برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الشهير مصطفى الأغا ، للاحتفال بنجاح مسلسلهما جعفر العمدة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وقام ببطولته الفنان محمد رمضان وزينه وهالة صدقي . 

وداعبت الفنانة منة فضالي زميلتها الفنانة مي كساب على الهواء قائلة : بطلي نفسنة، بعد ان اعترضت الأخيرة علي اجابتها . 

وحرص الإعلامي الشهير مصطفي الاغا علي المداعبة مهم قائلا : حصل امبارح نفس الموقف و" جرسوني " في البيت . 

كشفت الفنانة منة فضالى عن سر خطير لها أثناء تواجدها فى برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامى مصطفى الأغا، وبصحبة الفنانة مى كساب. 

وقالت منة فضالى: “هناك سر لم أعلن عنه من قبل ولأول مرة أبوح به، وهو أننى كنت ”حامل" أثناء زواجى، ومع الخلافات قررت أن أسقط نفسى فى الشهور الثلاثة الأولى حتى لا يكون هناك أى ربط أو اتصال بيني وبين والد الطفل". 

وكشفت الفنانة منة فضالي عن حقيقة مشكلة محمد سامي داخل اللوكيشن.

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وقالت منة فضالي: "محمد سامي مخرج مميز ومش بيعامل حد وحش في اللوكيشن".

وأضافت: "بالعكس هو بيساعد كل اللي في اللوكيشن من أصغر فرد، وهو يتعرض للظلم في أوقات كثيرة".

وتابعت: "اللي تابع المسلسل هيعرف إني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي وأصبحت شفتي بهذا الشكل".

 

الفنانة منه فضالى الفنان محمد رمضان الفنانة مى كساب برنامج “صدى الملاعب” برنامج صدى الملاعب منة فضالي

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