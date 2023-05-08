أخبار الفن| خطوبة شقيق أصالة .. رامي جمال يطرح أغنية جديدة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مريم أشرف زكي: دوري في مسلسل ستهم أول تجربة تمثيل لي

أكدت مريم أشرف زكي، أن دورها في مسلسل "ستهم" هو أول دور تمثيلي لها على الإطلاق.

بتوقيع من ميسي.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه بهذه الطريقة

احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد ابنه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



بكلمات مؤثرة .. ابنة سيد مكاوي تحيي ذكرى ميلاده

أحيت أميرة سيد مكاوي، ذكرى ميلاد والدها المطرب والملحن الكبير سيد مكاوي، بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

بعد حفل خطوبته.. شقيق أصالة: عظيمة الحياة عندما تمنحنا أياما جميلة

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بإتمام خطوبته، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

خالد الصاوي يكشف أحب الأعمال إليه.. خاص

قال الفنان خالد الصاوي، إن هناك العديد من الأعمال التي يحبها ويقدرها في مسيرته الفنية.

رامى جمال يطرح أغنية "كلمة سلام" .. فيديو

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "كلمة سلام"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة وهي من ألحانه، وكلمات محمد جمعة.