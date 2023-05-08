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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يطرح أغنية "كلمة سلام" .. فيديو

رامى جمال
رامى جمال

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "كلمة سلام"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة وهي من ألحانه، وكلمات محمد جمعة.

ومن ناحية أخرى كان  قد وجه الفنان رامي جمال، رسالة إلي أهالي المطرية عقب إقامة أكبر مائدة إفطار بـ منطقة عزبة حمادة.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “أهل المطرية اللي عملوا أكبر مائدة إفطار لرمضان واللي كل سنه بيعملوها وبيورونا ⁧‫#روح_مصر_الحلوه‬⁩ ليكوا مني أغنية هدية بتوصف جمالكم يومين ان شاء الله وانزلهالكم والسنة الجاية انا عازم نفسي عندكم”.

أحدث أغاني رامي جمال 

كان رامي جمال، طرح مؤخرا أغنية "قمر ومنور" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين".

وألبوم "يستاهل بوستين"، ضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

اغاني رامي جمال أغنية قمر ومنور الفنان رامي جمال يستاهل بوستين رامي جمال

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