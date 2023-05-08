مريم أشرف زكي: دوري في مسلسل ستهم أول تجربة تمثيل لي

أكدت مريم أشرف زكي، أن دورها في مسلسل "ستهم" هو أول دور تمثيلي لها على الإطلاق.



‎وقالت مريم، في تصريحات تليفزيونية: "مسلسل ستهم"، أول تجربة وقوف أمام الكاميرا، وأكدت أن المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف ناصر عبد الرحمن هما من قاما بترشيحها للدور.

‎كما أضافت: "أمي ساعدتني كتير وذاكرنا الشخصية سوا و ده ساعدني في تقليل التوتر، وأنا بحب التمثيل جدًا من صغري.

وتحدثت الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.





واسترسلت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية .. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا "سبرتو “عشان أخد لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع لسنة ونصف”.