روجينا تكشف كواليس تصوير مسلسل ستهم ومريم أشرف زكي تعلق على دورها

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” فقرة خاصة مع الفنانة روجينا وابنتها مريم أشرف زكي، وذلك للحديث عن دورهم في مسلسل “ستهم”.



كنت عايزة أشرفهم.. مريم أشرف زكي تتحدث عن دورها بمسلسل ستهم

وتحدثت مريم أشرف زكي نجلة الفنانة روجينا ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن دورها في شخصية " بوسي " في مسلسل " ستهم “، قائلة: هو أول دور لي على الإطلاق وأول تجربة وقوف أمام الكاميرا.. وأنا سعيدة للغاية ".

صورت وسط ثعابين.. روجينا عن شخصيتها في مسلسل ستهم: الأصعب في مسيرتي الفنية

تحدثت الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل " ستهم " الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: من أصعب الادوار في مسيرتي الفنية وكل مشهد من مشاهد العمل شهد جهداً وألماً وعذابات من تغير اللوكيشنات والمكياج وكان مسلسل صعب ودور مجهد نفسيا وجسدياً مع صعوبة اللوكيشنات ".



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أكدت الفنانة روجينا أنها لم تشعر يوماً أنها مظلومة فنيا، قائلة :"عمري ماحسيت اني مظلومة..وطول عمري راضية بما يحدث بالكم والكيفية والتوقيت، وهدفي الاجتهاد في كل عمل مهما كان".

روجينا عن دورها بمسلسل ستهم: رشيت على وشي إسبرتو وحلقت شعري

تحدثت الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.

