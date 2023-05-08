مباراة..روجينا تكشف فكرة تقبلها تقديم دور ثان بعد البطولة المطلقة

أكدت الفنانة روجينا أنها لم تشعر يوماً أنها مظلومة فنيا، قائلة :"عمري ماحسيت اني مظلومة..وطول عمري راضية بما يحدث بالكم والكيفية والتوقيت، وهدفي الاجتهاد في كل عمل مهما كان".





وعن تقبلها بعد البطولة المطلقة لفكرة أن تقدم دور ثان، قالت :" طبعاً أشتغل وليه أحرم نفسي من التواجد والعمل مع زملائي.. أنا "مشخصاتية" ودي شغلتي والدور عبارة عن شخصية هاخدها وأعيشها ولازم أشتغل مع زمايلي".



وأضافت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، :"البطولات الجماعية فيها متعه واشبه بالمباراة وهو أمر لا يحدث في حالة البطولة المطلقة".



وأكدت على أن دورها في " ستهم “ يعتبر أهم دور في مسيرتها الفنية، رغم أنه من أعصب أدوار قدمتها في حياتها على الاطلاق، متابعة:المشاعر الانسانية في المسلسل صعب جدا..بداية من فقد الحبيب ثم فقد الابن بالاخص الاخير كان صعب”.



