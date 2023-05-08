كنت عايزة أشرفهم.. مريم أشرف زكي تتحدث عن دورها بمسلسل ستهم

تحدثت مريم أشرف زكي نجلة الفنانة روجينا ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن دورها في شخصية " بوسي " في مسلسل " ستهم “، قائلة: هو أول دور لي على الإطلاق وأول تجربة وقوف أمام الكامرا.. وأنا سعيدة للغاية ".



وذكرت خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON:"أن كلاً من المخرج رؤوف عبد العزيزوالمؤلف ناصر عبد الرحمن قاموا بترشيحها للدور فضلاً عن امها، متابعة:"هما عارفني وكانوا بيشوفوني في البيت كتير مع ماما ".



واسترسلت : “ أمي ساعدتني وذاكرنا المشاهد سوا وكنا بنقرأ سوا وده سهل الامر عليا.. وساعدني في تقليل التوتر والشعور بالاطمئنان”، مضيفة:"بحب التمثيل جداً من صغري ومنذ اللحظة الاولى قبل إلتحاقي بالجامعة قولت لنفسي هدخل أي كلية فيها دراسة للفن وأنا تربيت في عائلة فنية وعشت حياتي اليومية مع الفن وكنت عاوزة أبقى جزء من ده".





وكشفت عن راي والدها بعد دورها قالت : كان فخور بي وكنت سعيدة كونه مدرس فن وفنان وده بسطتني جداً"، متابعة: شعرت بالتوتر لرغبتها أن تظهر إمكانياتها وأن تكون بقدر الثقة في أداء الدور أمام والدتها.



وأكملت: “ كنت متوترة وقلقانة..وعازة أشرف أمي وأظهر ليها أني كويسة وشاطرة..عمتي ماجدة زكي اتصلت بيا وعيطت بعد ما شافتني في مسلسل ستهم”.