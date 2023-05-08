خالد الصاوي يكشف أحب الأعمال إليه.. خاص

قال الفنان خالد الصاوي، إن هنالك العديد من الأعمال التي يحبها ويقدرها في مسيرته الفنية.

وأضاف خالد الصاوي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “هنالك العديد من الأعمال التي أحبها، لا يمكنني ذكر اسم عمل واحد، وعلى سبيل المثال (الفيل الأزرق، الجزيرة، الفرح، كباريه، الاختيار)”.

وتابع: “في التمثيل نحن نعتمد على ثلاثة عناصر، العنصر الأول هو أنا وشخصيتي وحبي لعملي، والعنصر الثاني السوق وواقعيته، والعنصر الثالث الجمهور واحتياجاته والأهم أن يكون هناك اختلاف بين الشخصيات وأن يراك الناس مختلفا أنا لست في حاجة للانتشار بل في حاجة لعمل ما أحب”.

كما عبّر الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “مذكرات زوج" الذي عرض في السباق الرمضاني.

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “هذا عمل مهم جدا، موضوع الزواج والحب موضوع شائك والناس جميعها تتمنى أن تتحدث به، المسلسل كتابته جيدة جدًا، والأحداث مختلفة، تجعلك تفهم الاختلافات بين الزوجين ليس مجرد نهاية سعيدة، كما أن أجواء العمل كان رائعة والعمل مع طارق لطفي مميز جدًا”.