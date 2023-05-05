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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن الكتيبة 101 .. خالد الصاوي: أحب الأعمال الوطنية ممنيرة العقول

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوي، اهمية الاعمال الدرامية الوطنية في المجتمع، وحبه الشديد للمشاركة في مثل تلك الاعمال.

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: المشاركة في مسلسل “الكتيبة ١٠١” كانت تجربة مختلفة ومميزة، وأنا أحب الأعمال الوطنية التي تنير عقول المشاهدين، والكتيبة عمل مختلف تماما عن الاختيار، كل عمل منهما له طابعه الخاص".

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أما عن أقرب الشخصيات إليه قال: هنالك العديد من الأعمال التي أحبها، لا يمكنني ذكر اسم عمل واحد، وعلى سبيل المثال (الفيل الأزرق، الجزيرة، الفرح، كباريه الاختيار).

يذكر أن تحدث الفنان وليد فواز، عن مشاركته في مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، والذي عرض خلال سباق الدراما الرمضانية 2023، حيث جسد خلال أحداث المسلسل شخصية أبو أسامة أحد قادة التنظيم الإرهابي في سيناء.

 

وقال وليد فواز، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن "أبو أسامة المصري" أقرب الأدوار الى قلبه وهو من الأدوار "الحراقة"، بحد وصفه.

 

وتابع وليد فواز: "مسكت في دوري بمسلسل الكتيبة 101، وكنت حريص علي إتقانه بشكل جيد".

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