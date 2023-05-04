خالد الصاوي: جت سليمة عالم خيالي اتنفذ بمنتهى الإحترافية

عبّر الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “جت سليمة” لـ دنيا سمير غانم والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد" : “مسلسل جت سليمة، مختلف تماما فهو يشبه عالم ديزني، عالم خيالي تم تنفيذه بمنتهى الاحترافية”.

وتابع قائلاً: “وأنت تشاهد العمل تشعر أنك واحدا منهم أو أنك تعيش معهم، وأن هذا العالم موجود بالفعل، ودنيا سيمر غانم شخصية جميلة تحب عملها وتقدمه بصدق وإخلاص”.

وعن أحب الاعمال لديه قال:"هنالك العديد من الأعمال التي أحبها، لا يمكنني ذكر اسم عمل واحد، وعلى سبيل المثال (الفيل الأزرق، الجزيرة، الفرح، كبارية، الاختيار).

يذكر أن وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام الشكر الي فريق عمل مسلسلها جت سليمة والجمهور .

وقالت دنيا سمير غانم : شكرا مهندس الصوت أحمد جمال البش مهندس جيمي ، شكرا مهندس صوت الاغاني الجامد خالد سند اللي تعب معانا جدا السنة دي و السنة اللي فاتت بسبب ضيق الوقت دایما بس حقيقي عملت شغل جامد جدا شكرا الشاطر اوي اوي مصمم الاستعراضات ال creative هادي عواضة".



وتابعت: "شكرا للمحترم طارق علوش علي الميكساج شكرا لكل فريق الانتاج شكرا Final Media و محمد صالح علام Digital & Social Media شكرا فاطمه بهجت الشاطره اوي makeup artist اللي بجد مجتهدة جدا و عايزة تطلع كل لوك أحلي من اللي قبله شكرا ماكير العمل إيهاب محروس شكرا هیثم دهب وهشام دهب عشرة السنين و یا رب دايما نكمل مشوار النجاحات مع بعض شكرا كل فريق الاخراج الجامد شكري الحكيم وعبد المجيد وحسين البيه و رجل المهام الصعبة شريف المليجي".

بينما اختتمت :"شكرا للجامد اوي اوي، الشاطر، المبدع عمرو عاکف post production علي الجرافيكس و المونتاج و التلوين اللي رفع راسنا".