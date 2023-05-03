خالد الصاوي يكشف تحديات مسلسل سره الباتع | خاص

كشف الفنان خالد الصاوي، عن التحديات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل “سره الباتع”.

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد” :"التحدي بالنسبة لي، كانت ظروفي النفسية والصحية، لم تكن مستقرة وهذا عكس العمل، من الممكن أن هذا لم يكن ملحوظاً للناس لكن كان ملحوظ لخالد يوسف، فمن الممكن أن أكون قد تأخرت في يوم تصوير أو تحدثت بعصبية".

اما عن تقديمه 4 أعمال في رمضان الماضي، قال: “نحن نعتمد على ثلاثة عناصر، العنصر الأول هو أنا وشخصيتي وحبي لعملي، والعنصر الثاني السوق وواقعيته، والعنصر الثالث الجمهور واحتياجاته والأهم أن يكون هناك اختلاف بين الشخصيات وأن يراك الناس مختلفا أنا لست في حاجة للانتشار بل في حاجة لعمل ما أحب”.