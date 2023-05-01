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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي يكشف كواليس مذكرات زوج .. خاص

خالد الصاوي
خالد الصاوي

عبّر الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “مذكرات زوج” الذي عرض في السباق الرمضاني.

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “هذا عمل مهم جدا، موضوع الزواج والحب موضوع شائك والناس جميعها تتمنى أن تتحدث به، المسلسل كتابته جيدة جدًا، والأحداث مختلفة، تجعلك تفهم الاختلافات بين الزوجين ليس مجرد نهاية سعيدة، كما أن أجواء العمل كان رائعة والعمل مع طارق لطفي مميز جدًا”.

يذكر أن كشف الفنان طارق لطفي عن أوجه الإختلاف في مذكرات زوج  عن الرواية المأخوذ منها العمل.

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وقال الفنان طارق لطفي، في تصريحات ل"صدى البلد": الفكرة أن المؤلف محمد سليمان عبد الملك قدم القصة بما يتناسب مع العصر الحالي ومشاكله، وهذا أخذ مجهود كبير، لأن مراعاة فرق الزمن مهم وليس سهلا وهناك مفاجآت فى الحلقات القادمة.

وأكد الفنان طارق لطفي، أنه جلس مع مراقب جوي من أجل إتقان شخصية رؤوف في مسلسل "مذكرات زوج".

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