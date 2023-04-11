لأول مرة| خالد الصاوي: لو رجع بيا الزمن مش هعمل دوري في عمارة يعقوبيان والفن أنقذني من الموت

حل الفنان خالد الصاوي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «أنا والقناع» ليكشف لأول مرة عن العديد من الأسرار والكواليس، مؤكدا أنه إذا عاد به الزمن لا يقدم شخصيته في فيلم «عمارة يعقوبيان»، و ان الفن أنقذه من كل العادات الخطأ، ومحنه مرضه وضعفه أظهرت أصحابه على حقيقتهم.

لو رجع بيا الزمن مش هعمل دوري في عمارة يعقوبيان

قال الفنان "خالد الصاوي" إنه قام بدور الصحفي فى فيلم "عمارة يعقوبيان" بدافع يا صابت يا خابت، لأنهم دائما يحصرون أدواره فى اتجاهات معينة كالضابط أو الدكتور زاعمين له إنه الرجل القوي العنيف.



وأكد " خالد الصاوي" أنه إذا رجع به الزمن لن يقوم بدور الصحفي مرة أخرى فى فيلم "عمارة يعقوبيان" خاصة إذا كان متزوجا قائلا :" إحنا مش فى الدنمارك وهعمل إيه مع حمايا ساعتها وأولادى وهو راجل محترم"، مضيفا أن هذا الدور أحيانا يحدث، وهو دور عظيم وكبير.



وأوضح أن دور شريف الكردي فى فيلم "الفيل الأزرق" لا يقبله، وأن دور الصحفي في فيلم عمارة يعقوبيان لن أقبله مرة أخرى إذا عرض عليه، لأنه حمل نفسي كبير وهذا أهم من نظرة المجتمع، مشيرا إلى أنه يستطيع تحمل نظرة المجتمع ولا يستطيع تحمل العبء النفسي من أدوار معينة.

لا بد من فتح باب للاعتراض وإعادة النظر وتفعيل الرقابة

كشف الفنان "خالد الصاوي" إنه كان مقتنعا بتجسيده لدوره جمال عبد الناصر في بداية مشواره الفني، ولا يندم عليه ابدا، وكان يحترم نفسه جدا لتأدية هذا الدور.

وأكد "الصاوي" ، أن أى مرحلة معينة من عمره كان مقتنعا بأنه لا يجوز وجود رقابة على أى مصنف، ولكن الآن بعد مرور تجارب معينة فى حياته اختلفت وجهه نظره، أهمها المرحلتين خلال الثورتين فى 2011 و2013.



وأضاف الفنان خالد الصاوي إنه إذا تم إلغاء الرقابة من سن ال 21 سنة، فأمكانية حدوث الكوارث أكبر وهذا ليس فقط فى مصر ولكن أيضا فى أمريكا، ففى سينمات أميركا حدثت كوارث بسبب فيلم "السيد المسيح" فمن المحتمل أن هذه النقطة وارد تحرق السينما.

أنقذني من الموت.. أجرأ تصريح لخالد الصاوي عن الفن

صرح الفنان الكبير "خالد الصاوي" إن الفن أنقذه من كل العادات الخطأ، مضيفا أنه انقذه من الموت وأن الموت بيد الله قائلا :" أنقذني من الموت ومن أى حد يقتلني أو أن أقتل أى حد".



وأكد "الصاوي"، أن ما يفعله الفن هو التأثر بكل شخصية مهما كانت، فعلى سبيل المثال دوره فى مسرحية معينة كان قريب من شخصيته ورأى العدو له فى نفس المسرحية ما مصيرة، وهذا أهم ما يميز الفن.



وأضاف "الصاوي" أن الفن يفعل الكثير وأن الممثل الحقيقي يجسد الدور متأثرا به، منوها إلى أن الفن أنقذه من الموت والضياع فى أشياء كثيرة.

خالد الصاوي يكشف لأول مرة عن مرتبه

كشف الفنان “خالد الصاوي” عن أجره الحقيقي الذي يصل إلى "مليون ونصف" وقد أنشأ أول بطاقة ضريبية كممثل سنة 1989 حوالي من 34 سنة، وقد وصل مرتبه فى مقتبل حياته إلى 1000 جنيه منهم 900 جنية إيجار شقة على النيل و 100 جنيه يقتني" البيض والبلوبيف والبيض والسجائر والبنزين".

وأشار "الصاوي"، إلى أن هناك منتج لم يدفع له راتبه وتعامل معه بالقانون و تم حبسه وحقه رجع وأخذ منه تعويض.

وأكد "الصاوي" أنه محب للعمل مع المخرجين الكبار خالد يوسف والأستاذ شريف عرفه، وأنه يمكن أن يتنازل عن جزء من حقه مقابل الشغل معهم، فيمكن أن يقبل بمبلغ 600 ألف أو 700 مقابل التعامل معهم فى أعمال فنية كبيرة.

إجابات نارية.. خالد الصاوي: يمكنني قبول أجر أقل من طموحي بسبب الاحتياج

صرح الفنان خالد الصاوي، بأنه سعيد بتجسيد دور الأب فى مسلسل "أعمل إيه"، مشيرا إلى أن الاحتياج المادي يمكن أن يجعله أن يقبل أجرا ماديا أقل من طموحه.

وأضاف"الصاوي"، ، أنه يحاول أن يصل إلى مرحلة التوازن فى اختيار الأدوار، منوها بأنه ليس غاضبا من عدم اختياره للدور الأول فى الافلام، مشيرا إلى أنه أحيانا يتنازل بقبوله للأدوار النمطية مثل "أدوار الشرير والشرير الكوميديان"، وأنه يحاول أن يكثف مجهوده على التنوع وملء الأماكن المميزة، وأن هناك فيلمين فشلا جماهيريا "كالعيال هربت وحسن طيارة".

وتابع أن محنة مرضه وضعفه أظهرت أصحابه على حقيقتهم، فمنهم أصحاب دكاترة، ساندوه بشدة ولم يتخلوا عنه، وهناك من تخلي عنه، معلقا “أحمد الله على وجود المحن والابتلاءات، فلولاها لم ينكشف كل شخص على حقيقته، فالمواقف تكشف البشر على حقيقتهم، حتي عندما مر بضائقة مادية”.

طالما ما بسرقش ومش بعمل حاجة غلط سيبني في حالي

صرح الفنان خالد الصاوي بأنه اضطر إلى بيع أحلامه المسرحية مقابل أموال السينما والتلفزيون بعد ١٥ عاما ظل خلالها يجري وراء ما أسماه ”حلم الفرقة المستقلة، الفرقة هي البطلة، والبطلة هي الفرقة“ مقتبسا هذه العبارة من الراقصة “ فريدة فهمي” بطلة فرقة رضا في فيلم الكرنك، لكنه لم يصل إلى ما كان يطمح إليه رغم بلوغه سنه ٤٠ عاما وقتئذ, رغم تحقيق نجاحات على حد قوله.

وأكد خالد الصاوي أن التمثيل للتلفزيون والسينما جاء في الوقت الصحيح، موضحا أن قدم أفلاما لم يقتنع بها بنسبة مائة بالمائة، لكنه تعرض لظروف اقتصادية صعبه دفعته للقيام بهذه الأدوار التمثيلية.

وكشف أنه ليس لديه إخوة أكبر منه أو أولاد عم لمساندته، مشيرا إلى أنه إذا وقع فلن ينجده أحد سواء هو أومن في رقبته، واختتم موجها رسالة إلى منتقديه: "طالما ما باسرقش وما بعمل حاجة غلط، سبيني في حالي".