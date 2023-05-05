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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي: أحب خالد يوسف وأصدقه| خاص

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوي، انه ليس لديه أي خلاف مع المخرج خالد يوسف، وأنه يحترم فنه ويقدره كما أنه سعيد بالعمل في مسلسل “سره الباتع” الذي شارك به في الموسم الرمضاني الأخير.

 

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: "أنا أحبه بشكل شخصي، وأصدقه، وأزمة كبيرة أن تكون حياة الإنسان معروضه ومباحة للجميع، هو شخص خضع لسلطات تحقيق، “أنا ماليش حاجة عنده”.

يذكر أن التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة هدى الاتربي وكشفت عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل سره الباتع، وكواليس اصابتها اثناء مشاهد المعارك، والمختلف الذي وجدته في العمل مع المخرج خالد يوسف، وأصعب المشاهد التي واجهتها.

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وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": شخصية سعاد كانت أحد أصعب الأدوار التي قدمتها، ولكني أحببته كثيرا، وهو دور جديدا لم أقدم مثله، وما أسعدنى بهذه التجربة بشكل أكبر أنها قُدمت بشكل جيد على جميع النواحى: الكتابة، الإخراج، الملابس، والديكور، والإخراج.

وكانت عدسة صدى البلد بالفنانة هدى الأتربي وكشفت لنا عن كواليس تواجدها في مسلسل ضرب نار مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمواقف التي جمعتهما سويا في الكواليس، وعن النصائح التي وجهتها لها، وتحدثت عن سر لومها بأنها مسحت دموعها في أحد المشاهد.

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