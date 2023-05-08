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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفل خطوبته.. شقيق أصالة: عظيمة الحياة عندما تمنحنا أيام جميلة

حفل الخطوبة
حفل الخطوبة

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بإتمام خطوبته، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة  عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

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يذكر أن حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

خطوبة شقيق أصالة على أخت الإعلامية أميرة بدر.. صور

بعد غنائها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها عن الحفل

 

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

 

أصالة انس نصري الإعلامية أميرة بدر القاهرة أنس

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