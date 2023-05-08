بعد حفل خطوبته.. شقيق أصالة: عظيمة الحياة عندما تمنحنا أيام جميلة

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بإتمام خطوبته، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

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يذكر أن حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.