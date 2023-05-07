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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

اصالة
اصالة

حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذى آثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

و أثارت الفنانة أصالة ، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذى أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

اصالة

افتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

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وقالت:" انا أولادي يشجعوا الفريق المصري، وأرحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري ، ولا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر.

وأعلنت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم فيها كل الذكريات، هذا بجانب كونها ستقدم فيلم وثائقي سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

وتعاقدت أصالة مع منصة tik tok الشهيرة على أن يكون حفلها على المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وأمام نجمتهم المفضلة ، وبهذا ستكون أصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر على منصة تيك توك باستخدام أحدث التقنيات. 

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