عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطوبة شقيق أصالة على أخت الإعلامية أميرة بدر.. صور

انس نصري وخطيبته
انس نصري وخطيبته

احتفلت الفنانة أصالة، بخطوبة شقيقها أنس نصري، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر، في حفل عائلي.

 

حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

 

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

اصالة

افتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

بعد غنائها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها عن الحفل

كيف دعم رامي صبري أصالة بعد الهجوم عليها

وقالت:" انا أولادي يشجعوا الفريق المصري، وأرحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري ، ولا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر.

وأعلنت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم فيها كل الذكريات، هذا بجانب كونها ستقدم فيلم وثائقي سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

وتعاقدت أصالة مع منصة tik tok الشهيرة على أن يكون حفلها على المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وأمام نجمتهم المفضلة ، وبهذا ستكون أصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر على منصة تيك توك باستخدام أحدث التقنيات. 

05A826CE-A23E-4D6C-BCC1-BA332D36F352
05A826CE-A23E-4D6C-BCC1-BA332D36F352
9E4AF70F-BED3-4F6C-A7AE-5B7CD189BB49
9E4AF70F-BED3-4F6C-A7AE-5B7CD189BB49
623E474E-3CA9-40EA-82A5-FB70046DE537
623E474E-3CA9-40EA-82A5-FB70046DE537
CB0DE46B-3F5A-4AE7-93FE-A18E75D6DCAD
CB0DE46B-3F5A-4AE7-93FE-A18E75D6DCAD
أصالة الفنانة اصالة أميرة بدر الإعلامية أميرة بدر القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

ضعيف .. ميدو يهاجم الزمالك بعد ضياع بطولة افريقيا أمام الأهلي

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب .. سرقة الحسابات البنكية تتم بهذه الحيلة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. إصابة منة زكي بكسر في يديها وعارفة عبد الرسول: التمثيل ليس رسالة

كيف دعم رامي صبري أصالة بعد الهجوم عليها

أصدقاء مصطفى درويش يتصدقون على روحه

أحمد الفيشاوي : مستعد أقدم دور مدمن تاني لو هاخد فلوس كتير

الفن مش رسالة.. عارفة عبد الرسول: اللي عايز دروس يروح الجامع أو الكنسية

هادي الباجوري: فيلم قمر 14 مفيهوش رسالة .. واتكلمنا عن الحب

شاهد .. البوستر الرسمي لفيلم "مستر اكس"

مركز جامعة هليوبوليس الثقافي يستضيف المطرب أحمد الرفاعي

ترشيحاتنا

نقابة المحامين تعلن جدول مواعيد محاضرات معهد المحاماة

صفقة تبادلية بين الزمالك وفاركو.. تعرف على التفاصيل

صلاة يتغافل عنها كثيرون.. تشفي من كل داء

فيسبوك تصدر تحذيرا عاجلا للمستخدمين حول العالم: حسابك البنكي في خطر

الخارجية السعودية تكشف تفاصيل محادثات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بجدة

ماذا دار في لقاء ولي العهد السعودي ومستشار الأمن الأمريكي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

كان بيحتفل بطلاقه.. برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما.. ماذا حدث له؟

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ