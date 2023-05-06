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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف دعم رامي صبري أصالة بعد الهجوم عليها

أصالة ورامي صبري
أصالة ورامي صبري

حرص الفنان رامي صبري، على دعم صديقته المطربة أصالة، بالرغم من الهجوم الذي تعرض له بسبب تصريحات أصالة الأخيرة، التي تجاهلت بها فضل مصر عليها. 

وطلبت أصالة من المطرب رامي صبري ان يصعد الي المسرح ويقدم معها دويتو وغنوا خاصمت الشوارع بحفلها في مصر.

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وأعلنت أصالة أنها ستتبرع بأجرها للمؤسسات الخيرية  ورعاية السوريين بمصر.

افتتحت الفنانة اصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقالت:" انا اولادي يشجعوا الفريق المصري، وارحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري  ولا يمكن لبني ادم ان ينكر فضل مصر.

 

بينما قال رامي صبري على المسرح، زعلانين اني قولت على أصالة مصر؟ لترد أصالة ما أنا مصر، و من ثم قالت للجمهور: "آخر مرة زرت الشام كان من أكثر من نصف عمري، وسنين طويلة من عمري وأكثر من نصفه بكثيرا قضيتهم معكم وبينكم، شو هو الوطن غير المستقر، يكون لنا بيت فيه وأولادنا يتربون فيه، ولادي بيحكوا مصري أنا وأمي فقط نتحدث بالسوري، أسألوا أمي (عزيزة) بالمصري تجيب عليكم بالسوري".

وكان رامي صبري قد شارك الجمهور بصورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”.

وكتبت أصالة ردا على إحدى التغريدات: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة". 

جاء ذلك ردا على تغريدات عارضت إقامة حفل أصالة المرتقب في مصر خلال أيام بعد تصريحات منسوبة لها في وقت سابق. 

رامي صبري الفنان رامي صبري أصالة المطربة أصالة مصر خاصمت الشوارع

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