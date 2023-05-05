رامي صبري يوجه كلمات مؤثرة لشقيقه الراحل في ذكرى ميلاده.. شاهد

نشر الفنان رامي صبري، صورة مع اخية الراحل كريم في ذكرى ميلاده، وذلك من خلال حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «فيس

بوك».

وكتب رامي قائلا:"ياه عالدنيا لما تفكر تعاندنا ليه علي غفله، عن اغلي الناس تبعدنا، ليه وف ثانيه تاخد مننا حبيبنا ياه عالدنيا، أخي كريم انهاردا عيد ميلاده حبيبي في الجنه ان شالله الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي".

رامي صبري وأصالة:

حرص الفنان رامي صبرى على دعم المطربة أصالة بعد المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب فى مصر اليوم.

وشارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”

حفل أصالة:



وعلق فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، علي حفلها الغنائي القادم في القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فائق حسن: “بتكون اجمل حفلة في ⁧‫#ام_الدنيا‬⁩ مصر العظيمة”.

وردت الفنانة أصالة في تغريدة لها: “ان شاءالله حتكون لأنها مليانه حب ونوايا طيبة والأغاني حلوة رح تحكي قصّة عشّاق فيها ربيوا وصاروا منها وكبروا فيها ⁧‫#مصر‬⁩”.

وردت الفنانة أصالة لأول مرة على المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب في مصر، عبر حسابها على تويتر، من خلال الرد على تغريدات متابعيها ومحبيها.

وكتبت أصالة ردا على إحدى التغريدات: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة".

جاء ذلك ردا على تغريدات عارضت إقامة حفل أصالة المرتقب في مصر خلال أيام بعد تصريحات منسوبة لها في وقت سابق.

وتحيي الفنانة أصالة حفلا فنيا في القاهرة وتحديدا في حديقة متحف الحضارات ؛ اليوم الخامس من مايو، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.