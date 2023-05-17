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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق قبل نهاية الأسبوع.. تصريحات جديدة من بايدن ومكارثي بشأن سقف الديون

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخلف عن سداد الديون ليس خيارًا، لافتًا إلى أنه عقد اجتماعًا بناء مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول سقف الديون، لكن لا يزال هناك كثير يجب عمله.

وأشار بايدن إلى أنه على ثقة من أن البلاد ستحرز تقدمًا بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون، موجهًا مسؤولي إدارته باستمرار عقد اجتماعاتهم لمناقشة القضايا العالقة.

ولفت إلى أنه من المخيب للآمال أن يرفض الجمهوريون رفع حجم الإيرادات.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن بايدن وافق على تعيين مسؤولين اثنين من إدارته للتفاوض مع فريقه بشكل مباشر حول رقع سقف الدين.

وأضاف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين قبل نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حذر أمس الثلاثاء، من عواقب كارثية للاقتصاد الأمريكي، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة، وتفادي التخلف عن السداد.

وقال بايدن، قبل اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ تولينا المنصب، وفرنا، خلال عامين، وظائف بعدد أكبر مما حققه أي رئيس في أربع سنوات".

وأضاف: "لكن إذا دفعنا الجمهوريون في مجلس النواب إلى التخلف عن السداد، فقد نفقد 8 ملايين وظيفة، مما سيدمر تقدمنا الاقتصادي"، محذرًا من أن التخلف عن السداد ليس خيارًا.

جو بايدن مكارثي سقف الديون رئيس مجلس النواب الأمريكي الديون

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