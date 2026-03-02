قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي السريع بطوخ بعد تعطل سيارة نقل

الحركة المرورية
الحركة المرورية
إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي السريع بطوخ بعد توقفها فى الساعات الأولى من صباح اليوم بسب تعطل سيارة نقل أسفل الكوبري.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة وبالمعاينة والفحص تبين تعطل سيارة نقل ثقيل محملة بالأحجار فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها بمدخل مدينة طوخ وسقوط أجزاء من الحمولة.


وعلى الفور تم رفع السيارة من الطريق وإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. 


من ناحية أخرى لقيت أسرة بأكملها مكونة من زوجين وطفلين تؤم مصرعهما إثر تسرب غاز ب منطقة أم بيومي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، جرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ  بالعثور علي 4 جثث متوفين داخل منزلهما بمنطقة ام بيومى.

بلاغا بالواقعة 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونى مباحث المركز إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إسعاف، لكشف ملابسات الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى "خليل" يبلغ من العمر 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم (طفلة وطفلة) يبلغان من العمر ثلاث سنوات ونصف، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.

