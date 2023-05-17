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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مباريات الأهلي .. ثروت سويلم يكشف موعد انتهاء الدوري

ثروت سويلم
ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه من الوارد تأخر مباريات النادي الأهلي عن منتصف يوليو القادم بأيام قليلة في الدوري، خصوصا مع احتمالات وصوله لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في المؤجلات هو خوض الفريق الأحمر لمونديال الأندية.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الرابطة كانت تريد إنهاء الدوري في منتصف يوليو، ولكن من الوارد أن ينهي الأهلي مبارياته في الدوري بعد منتصف شهر يوليو بأيام قليلة، والوارد أن يمتد الدوري إلى يوم 20 يوليو بسبب مباريات الأهلي".

وأضاف: "عقدنا اجتماعًا في الرابطة، وهدفنا المزيد من التطوير وسيتم الإعلان عن شكل جديد لدرع الدوري، وسنقيم احتفالية نهاية الشهر الجاري للإعلان عن ذلك بحضور رموز الكرة المصرية".

درع جديد للفائز ببطولة الدوري

وواصل: "الفريق الفائز باللقب هذا الموسم سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع مسمى دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، لأننا سنقوم ببيع اسم الدوري وسنعلن عن الراعي خلال الاحتفالية، سيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي".

الدوري الأهلى النادي الأهلي ثروت سويلم رابطة الأندية المحترفة

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