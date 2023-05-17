متى العيد الكبير 2023؟.. الإفتاء تحدد أول أيامه بشهر يونيو بعد غد

يبحث الكثيرون عن متى العيد الكبير 2023 ؟، والذي يعد أحد التواريخ التي يبحث عنها المسلمون جميعًا مع دخول شهر ذي القعدة، الذي أصبح على بُعد أيام قليلة، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال ذي القعدة مغرب بعد غد الجمعة الموافق 19 مايو و29 شوال، والذي مر سريعًا وسيمر مثله ومن بعده ذي القعدة لنجد أنفسنا أمام ذي الحجة ومن ثم أول أيام العيد الكبير 2023 ، ويحين موعد الفرح والسرور التي تملأ القلوب قبل البيوت، وأهمية معرفة متى العيد الكبير 2023 تكمن في أنها تحدد لنا أهم موعد للفرج في اليوم السابق للعيد وهو يوم عرفة أو ما يعرف بوقفة عرفة، والتي فيها يُستجاب الدعاء المستحيل وتتحقق الأحلام البعيدة، وتُفتح بوابات الفرج على مصرعيها، وهذا ما يفسر زيادة البحث عن متى العيد الكبير 2023 ؟.

متى العيد الكبير 2023

من المقرر أن تحسم دار الإفتاء المصرية متى العيد الكبير 2023 ، أو بصيغة أخرى موعد عيد الأضحى 2023 في مصر ، على مرحلتين أولها باستطلاع هلال شهر ذي القعدة وذلك بعد غروب شمس بعد غد الجمعة الموافق 29 شوال و19 مايو 2023م، وبناء عليه تحدد بداية شهر ذي القعدة ، وفي المرحلة الثانية وهي النهائية الحاسمة باستطلاع هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأحد 18 يونيو لعام 2023م، أي بعد شهر كامل من الآن فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فإنه يبدأ ذي الحجة يوم الإثنين (19 يونيو) ، ومن ثم يكون يوم الأربعاء (28 يونيو) هو أول أيام عيد الأضحى 2023 م، حيث يبدأ من مساء الثلاثاء 27 يونيو ويستمر لأربعة أيام حتى مساء السبت الموافق 1 يوليو 2023 م، أما إذا كانت عدة ذي القعدة 30 يومًا فإن أول أيام عيد الأضحى تكون يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

وينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الأضحى 2023 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأحد الموافق 18 يونيو لعام 2023م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

تاريخ العيد الكبير 2023

يتحدد تاريخ العيد الكبير 2023 ، بحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر شوال 30 يومًا وتنتهي يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 م، ليبدأ شهر ذو القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، والذي من المقرر أن تكون عدته (29 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد (18 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتم تحديد تاريخ العيد الكبير 2023 بناء على بدء شهر ذي الحجة 1444هـ، والذي يكون يوم الإثنين (19 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة 1444 بالتالي يكون موعد العيد الكبير 2023 الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيو 2023م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1444هـ، و 1 يوليو 2023م.

أجازة العيد الكبير 2023

تبدأ إجازة العيد الكبير 2023 في مصر ، من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى يوم السبت رابع أيام العيد الموافق 1 يوليو 2021، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة العيد الكبير ، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة من الثلاثاء وحتى السبت.

متى وقفة العيد الكبير 2023

تعد وقفة العيد الكبير 2023 هي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًا ، فمن المقرر لها فلكيًا أن تكون يوم الثلاثاء 27 يونيو ويكون العيد في اليوم التالي الأربعاء 28 يونيو وهو يوم العاشر من ذي الحجة ، وهو ما قد يخالف الرؤية الشرعية والتي تتم من خلال استطلاع هلال ذي الحجة، فإذا كان ذي القعدة ثلاثين يومًا فإنه بذلك يكون الإثنين الموافق 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، وبناء عليه تتغير إجابة سؤال متى وقفة العيد الكبير 2023 لتصبح يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو بدلاً من الثلاثاء ، ويكون الخميس 29 يونيو هو أول أيام العيد الكبير 2023 ، وتسمى وقفة العيد الكبير بوقفة عرفات أو يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عيد الأضحى 2023 بوقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

وقفة العيد الكبير

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات.

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام. صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.