صحف الإمارات اليوم.. هجوم مسلح يستهدف موكبًا أمريكيًا في نيجيريا.. الصين تهدد بسحق أي تحرك لاستقلال تايوان.. وبوتين وزيلينسكي يوافقان على اجتماع سلام

سنان أوغان: منفتح على الحوار مع أردوغان وكيليتشدار أوغلو

العراق يشيع جثامين 78 شخصاً أعدمهم داعش في 2014

الإمارات ترسل طائرتي إغاثة إلى بورتسودان وتشاد

هجوم مسلح يستهدف موكبًا أمريكيًا في نيجيريا

الجيش الصيني يهدد بسحق أي تحرك لاستقلال تايوان

الشغور الرئاسي يعقد المشهد السياسي بلبنان

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، فيما تم التركيز على أزمة السودان والانتخابات التركية.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث رسالتين خطيتين إلى نانا أكوفو أدو رئيس غانا، وفليبي جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق تتضمان دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

كما سلطت الصحيفة ذاتها، الضوء على الطائرتين التي أرسلتهما الإمارات، حيث تحملان على متنيهما 34 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم الشعب السوداني الشقيق.

ووصلت الطائرة الأولى إلى مطار بورتسودان وعلى متنها 18 طناً من الإمدادات الغذائية، فيما وصلت الطائرة الثانية إلى تشاد حاملة 16 طناً لتقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أدانت الإمارات بشدة، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقار منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظّم العمل الدبلوماسي.

وفي الشأن العربي، نظمت السلطات العراقية مراسم تشييع جثامين 78 من ضحايا تنظيم "داعش" أُعدموا عام 2014 وتم التعرف على هوياتهم بفحص للحمض النووي بعدما عثر عليهم في مقبرة جماعية قرب سجن بادوش، شمال البلاد، في حين أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنه تم القبض على أحد المدانين الهاربين من قبل السلطات الأردنية المختصة، وإيداعه لدى السلطات القضائية في المملكة.

ومن صحيفة "الاتحاد"، حذر نواب في البرلمان اللبناني من زيادة التعقيد بالمشهد السياسي الداخلي بسبب تعنت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية والقوى الموالية لها في التوافق حول انتخابات رئيس جديد للبلاد بعد شغور المنصب منذ العام الماضي، معتبرين أن الشغور الرئاسي قد يؤدي بالبلاد إلى الهاوية.

وبشأن الانتخابات التركية، ذكرت صحيفة "البيان"، أن السياسي التركي سنان أوغان الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أعلن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشحين للدورة الثانية مع أنه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما نقلت الصحيفة أن هجومًا مسلحًا استهدف موكبًا أمريكيًا في جنوب شرق نيجيريا الثلاثاء عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أمريكي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيكينجا توتشوكوو إنّ "الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أمريكي"، مشيراً إلى أنّ المسلّحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية" قبل أن يحرقوا سيارتهم.

بينما نقلت صحيفة "الخليج"، أن الجيش الصيني أعلن، أمس الثلاثاء، أن الصين مستعدة «لسحق أي شكل من أشكال استقلال تايوان بحزم»، وذلك رداً على أنباء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع وتيرة بيع أسلحة دفاعية وتقديم مساعدات عسكرية أخرى للجزيرة.

فيما أبرزت صحيفة "الاتحاد" تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الثلاثاء، بشأن أزمة الدين العام.

وقال مكارثي إن المفاوضات الرامية إلى رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد لا تزال تتطلب كثيراً من العمل، خصوصاً وأن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقاً.

بدوره، أبدى بايدن "تفاؤله" بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أمس، أن ستة زعماء أفارقة يعتزمون زيارة روسيا وأوكرانيا “في أقرب وقت ممكن” للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بين البلدين.

وقال رامابوزا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على استقبال البعثة ورؤساء الدول الإفريقية في موسكو وكييف، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.