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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف في نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأصابة عشرات الفلسطينيين من بينهم ستة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين، مقام يوسف شرقي مدينة نابلس.


وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، إن فلسطينيا أصيب برصاص الحي في منطقة الظهر ونقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة خمسة بالرصاص المطاطي، عولجوا ميدانيا خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
 

وأضاف أن مواطنا أخر أصيب بجروح باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة سيدة بقنبلة صوت وجرى نقلهما للمستشفى.


وأكد أن أكثر من ٨٠ مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، وإخلاء بعض المنازل نتيجة استدافها بالغاز، إضافة إلى استهداف طاقم الهلال الأحمر بقنابل الغاز بشكل مباشر.
 

وذكر جبريل أن سبعة شبان أصيبوا برضوض جراء سقوطهم اثناء ملاحقة قوات الاحتلال لهم، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا، اضافة إلى اخلاء حالتي ولادة من مخيم عسكر ونقلهما للمستشفى.
 

يذكر أن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حراسة عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، عقب اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية وإغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية.

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