عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

صدى البلد

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس حسين إلهامى، نائب رئيس الجهاز، بتفقد مشروعات تنفيذ أعمال المرافق المختلفة (طرق -  مياه - رى - صرف صحى )   بمنطقة ( الحزام الأخضر  )، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة إجمالية ١٢٤٩٤ فدانا لجميع المراحل.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن الحزام الأخضر يضم منطقة 1 من أحواض ( ١ - ١٦ )  وتشمل تنفيذ مشروعات أعمال المرافق الرئيسية والفرعية ( طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى )، وتنفيذ ٥ محطات رفع صرف صحي لخدمة المنطقة، كما تم  الانتهاء من إعداد الدراسات والتنسيقات المطلوبة لطرح  عملية تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة ( كوبرى سيارات ) أعلى منطقة  حرم سوميد ومسار القطار الكهربائى السريع المار بالمنطقة، وذلك لربط مناطق الحزام  الأخضر المختلفة وتنفيذ طريق بوليفارد بعرض ٥٠ مترا كمحور رئيسي يربط قطاعات الحزام الأخضر.

وأضاف أن منطقة الحزام الأخضر تشتمل أيضاً على منطقة 2 من أحواض ( ١٧ - ٢٤ ) وجارٍ بها تنفيذ مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى )، ويتضمن المشروع أيضا تنفيذ محطة رفع مياه بحوض ١٧ بطاقة ١٠٨٠ متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى ٤ عدًّايات دفع نفقي (خطي انحدار صرف صحي - خط مياه شرب - خط ري) أسفل الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر  أنه في إطار استكمال أعمال التنمية والتطوير لمنطقة الحزام الأخضر، جارٍ الإعداد للبدء فى جميع الأحواض المتبقية تباعاً، موجهاً الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في جولته، كل من المهندس عمرو الشهاوى والمهندس راضي خليل، معاونا رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر.
 

6 اكتوبر الأعمال الصناعية الحزام الأخضر التوقيتات الزمنية الطريق الدائرى القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع المهندس عادل النجار تنمية مدينة ٦ أكتوبر جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر جهاز مدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

عرَّفوه أنا مين.. أسامة نبيه يهاجم مدرب الزمالك بسبب أزمة التجديد لنجله

فرمه باللودر.. أقوال شهود العيان في واقعة دهس سائق لمهندس بالقاهرة الجديدة

أرخص سعر للحمة في مصر| كيلو البلدي بـ 250 جنيهًا بهذه الأماكن؟

570 جنيها|خسارة غير مسبوقة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

انفراجة | ميدو يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

وصفته بالمريب.. شرطة نيوزيلندا تكشف آخر التطورات في حريق فندق بالعاصمة

نهاية الدولار حقيقة كبرى قد تحدث في الأول من يونيو.. أسباب كارثية

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

هل ينتقل نجم الأهلي إلى فاركو؟ مدير الكرة يُجيب

معلومات سرية.. مصادر تكشف طريقة تجسس روسيا على أمريكا وأوكرانيا

ذروة الموجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب شابة في العالم.. حجم رأسها لا يتوقف عن النمو لهذا السبب

أرخص سعر للحمة في مصر| كيلو البلدي بـ 250 جنيهًا بهذه الأماكن؟

إيراني يزعم أنه لم يتناول الطعام منذ 17 عامًا .. اعرف قصته؟

أميرة ويلز تعلن عن مشروبها الخارق للحفاظ على رشاقتها وبشرتها الأصغر لسنوات

فيديو

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ