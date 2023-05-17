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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

الهام شاهين وعادل
الهام شاهين وعادل إمام فى الهلفوت

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للفنان عادل إمام وذلك بمناسبة عيد ميلاده اليوم والذى يمتلك مشوارا حافلا بالأعمال والانجازات التى تدعو للفخر وتؤكد على أن مصر تمتلك نجوم يصنعون التاريخ. 

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد: كل سنة وانت طيب يا زعيم صاحب الإنجازات ويا رب دايما بصحة وأفضل حال. 

وأضافت إلهام شاهين: لا يمكن أن انسى فضلك على إنك منحتنى أول بطولة فى السينما من خلال فيلم “الهلفوت” والذى كان بداية انطلاقة لى وحصلت من خلاله على  عديد من الجوائز وشرفت بالعمل معك. 

وأشارت إلهام شاهين : عادل إمام فخر لكل العرب ويكفى أن كلما ذهبت إلى مكان خارج مصر ليسالونى عنك وعن أعمالك. 

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ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.

والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

بداية مشوار عادل إمام 

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.

إلهام شاهين الزعيم عادل امام الفنانة إلهام شاهين عادل إمام عيد ميلاد عادل امام

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