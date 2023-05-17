تموين البحيرة: ضبط مخبزين تصرفا في 19 شيكارة دقيق بلدي

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية بمركز إدكو بالبحيرة أسفرت عن ضبط :-

- مخبزين تصرفا فى 19 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

- 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن.

- مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات واخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

- مستودع دقيق بلدى لوجود عجز في وزن شيكارة الدقيق بمقدار 815 جرام فى الشيكارة الواحدة.

- تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز .

- كما تم المرور على مخازن شركة الجملة للتأكد من توفر السلع التموينية ومطابقة الرصيد والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.