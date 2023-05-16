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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالبحيرة دون رصد مشاكل أو معوقات

‏وكيل وزارة التربية
‏وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع اللجان والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

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كما شددت عى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية للطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، و اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

 وانتهت امتحانات اليوم الثالث للشهادة الإعدادية وأدى الطلاب الامتحان فى مادة الهندسة و التربية الفنية ،وذلك وسط حالة من الهدوء ودون أي مشاكل تؤثر على إنتظام سير الإمتحانات.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121ألف و487 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات بـ  668 لجنة بالإضافة إلى 1630طالب وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 18 إدارة تعليمية، وكذا 39 طالب وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية (للصم وضعاف السمع) داخل أربع لجان بإدارات (شبراخيت - إيتاي البارود - كفر الدوار - دمنهور) و15 طالب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

كما أشار إلى استمرار امتحانات صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام والتى انطلقت الاسبوع الماضى حيث أدى 39331 بالصف الأول الثانوي امتحان اليوم فى مادة الجغرافيا وأدى 34276 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة الثانية.

 وأكد أن طلبة وطالبات الصف الاول والثانى الثانوي قد تمكنوا من الدخول على المنصة الالكترونيه لأداء امتحاناتهم اليوم بنسبة بلغت 100% ولم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات.

من جانبها وجهت نائب محافظ البحيرة بالإلتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة لسير الإمتحانات، ومنع دخول أجهزة التليفون المحمول والأدوات الممنوع تداولها داخل اللجان، كما طالبت الطلاب بالتأني والتركيز والجد والاجتهاد، متمنيةً لهم ولجميع أبنائنا الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022 /2023 م فى يومها الثالث على التوالي، والتي تستمر حتى يوم 20 مايو الجاري، وكذا متابعه امتحانات النقل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

البحيرة مديرية التربية والتعليم نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية الانضباط داخل اللجان

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