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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1314 موطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هانى جميعة ، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عمر مكرم بالتحرير علي مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 1314 مواطنًا مجانا من خلال وجود 10 عيادات طبية.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية ( الباطنة 293 - الأطفال 342 - الجراحة 140 - النساء 94 - تنظيم الأسرة 32 - العظام 168- الأسنان 102).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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