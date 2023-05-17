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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعاني من متلازمة القرنفل.. قصة صاحبة أكبر قدم في العالم

صاحبة اكبر قدم بالعالم
صاحبة اكبر قدم بالعالم

تأمل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا ذات قدم كبيرة جدًا وتحتاج إلى استخدام كرسي متحرك بالحصول على فرصة جديدة للحياة بفضل عقار معجزة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تعاني آنجل من متلازمة القرنفل ، وهو اضطراب نادر جدًا يسبب فرط نمو الأنسجة ، مما جعل قدميها منتفخة وثقيلة لدرجة أنها لا تستطيع المشي.

صاحبة اكبر قدم بالعالم

أثرت الحالة المؤلمة على حياة أنجل لدرجة أن الأطباء كانوا يخططون لبتر قدميها في عام 2019 في مستشفى الأطفال الملكي في ملبورن ، أستراليا ، إلى أن قرر الطاقم الطبي أن العملية كانت خطيرة للغاية ، وفقًا لتقارير news.com.au.

يبدو أن أنجل ، التي ولدت في باكستان وجاء إلى أستراليا لتلقي العلاج في عام 2017 ، كان ينفد من الخيارات حتى بدأ العامل الإنساني الأسترالي ومؤسس مؤسسة Creating Hope ، مويرا كيلي ، النظر في حالة أنجيل.

صاحبة اكبر قدم بالعالم

بعد البحث عن متلازمة القرنفل ، اكتشفت السيدة كيلي تقريرًا نُشر في فرنسا حول استخدام مادة الألبليسيب ، التي غالبًا ما تستخدم كعلاج لسرطان الثدي ، لمكافحة المرض، ثم اصطحبت السيدة كيلي أنجل إلى باريس لإجراء تقييم ، ووجدت أن الطفل سيكون مؤهلاً لتناول الدواء. 

ووافقت شركة الأدوية العملاقة نوفارتيس على التنازل عن رسوم العقار البالغة 100 ألف دولار (53332.50 جنيهًا إسترلينيًا) بعد سماع محنة أنجيل.

اكبر قدم في العالم متلازمة القرنفل كرسي متحرك

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