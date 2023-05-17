عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة الأوراسي: مصر لديها فرصة كبيرة لنفاذ منتجاتها لدول الاتحاد

صدى البلد

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم، وزير التجارة الأوراسي أندريه سليبنيف، تناول اللقاء تطور مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. 

قال أحمد سمير، إن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الإقتصادى الأوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء. 
 

وأوضح سمير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الجولة السادسة من المفاوضات الخاصة بالاتفاق خلال شهر يوليو المقبل بإحدى دول الاتحاد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات مكثفه بين فرق العمل المعنية بالجانبين لبحث النقاط المعلقة في المفاوضات إلى جانب تبادل المؤشرات والمعلومات والمستجدات التي تم التوصل إليها وذلك قبل بدء الجولة المقبلة للمفاوضات. 
 

وأشار الوزير إلى أن التوصل لاتفاق نهائي للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول الاتحاد، وتم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن الاتفاق.
 

ولفت سمير إلى أنه سيشارك في فعاليات النسخة القادمة من المعرض الدولي الصناعي "إينو بروم" الذي سيقام في روسيا الى جانب مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات المصرية المهتمة بالسوق الروسي في مختلف القطاعات الصناعية لبحث فرص وإمكانيات الشراكة مع نظرائهم الروس وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك. 

من جانبه أكد وزير التجارة الأوراسي حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بضم عدد من الدول تشمل بيلاروسيا وكازاخستان للمشاركة في جولات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع مصر. 

وأضاف سليبنيف أن مصر لديها فرصة كبيرة لنفاذ منتجاتها لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية، مؤكداً تطلع الاتحاد إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من تحرير التجارة بين مصر والدول الأعضاء خاصة في السلع الزراعية والصناعية. 

ووجه سليبنيف الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج القادم في روسيا والذي يعد من أهم الفعاليات التي يتم خلالها تبادل الرؤي والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، الأمر الذي سيسهم في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية.
 

أحمد سمير وزير التجارة اتفاق التجارة الحرة اتفاق التجارة أحمد سمير الاستثمار الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

ترشيحاتنا

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك إيطاليا

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

الجيش السوداني ينشر فيديوهات للقائد العام للقوات المسلحة وسط جنوده في الميدان

نموذج إجابة سؤال النحو في امتحان عربي الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ