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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ضمن برامجه الموجهة للأسرة.. انطلاق ندوة حق المرأة في المهر واختيار الزوج بالجامع الأزهر

صدى البلد

انطلقت قبل قليل بالجامع الأزهر ، فعاليات أولى ندوات الجولة الثانية من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك ، والذي يأتي تحت عنوان: "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي ندوة اليوم تحت عنوان: "حق المرأة في المهر واختيار الزوج"، ويحاضر فيها كلا من د. فتحية محمود الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، ود. أوصاف محمد عبده، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.


ومن المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات بواقع محاضرة كل أسبوع، يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين ، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور.

ووضع الجامع بعض الشروط للالتحاق بالبرامج الموجهة للمرأة ، ومنها: أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:https://forms.gle/4DufG1C5i6tkKfFF9
وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، وسوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وتحظى قضايا المرأة والأسرة ، باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، حيث دشن الأزهر الشريف وقطاعاته خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية ، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.


وتعد هذه الندوات ثاني الجولات التي بدأها الجامع الأزهر ، ضمن برامجه الموجهة للمرأة ، حيث عقد أولى الجولات قبل شهر رمضان الماضي ، وجاءت تحت عنوان: "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وتضمنت سلسلة محاضرات على مدار شهرا كاملا ، وحاضر فيها عدد من كبار الاساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات .

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