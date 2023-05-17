توجيهات من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن تقديم الطلاب المحولين من السودان

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والاهلية، أن الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأكرانيا الذين سبق وأن قدموا في جامعة من الجامعات الخاصة سواء بشكل شخصي أو من خلال رابط التقديم، وتم الرد عليهم بالموافقة من قبل الجامعة، عليهم عدم التقديم مرة أخرى.



وأضاف "المصدر" إن هذا التوجيه هدفه منع حدوث ازدواجية في البيانات، وحتى يتفادى الطلاب وجود أخطاء في تحويلهم، مشيرا إلى أهمية سرعة تقدم الطلاب الذين لم يسجلوا حتى الآن، لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الموحد.

وأشار لصدى البلد إلى أن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا، لتقديم الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأكرانيا، الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي.

