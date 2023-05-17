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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بالأقصر تبدأ دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر عن بدء فاعليات الدورة التدريبية على مهنة الطاقة الشمسية  بمركز التدريب المهني  بالطود.

 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وفى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تعمل داخل القرى الأكثر احتياجا وتماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح هشام محمد عبدالله مدير المديرية أن الدورة التدريبية على مهنة الطاقة الشمسية تشمل 200 ساعة تدريبية نظرية وعملية ، على مدار شهرين كاملين بواقع 40 يوم تدريبى ، ويحصل المتدربين خلالها على جرعات تدريبية تتضمن صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ، بما يؤهلهم للعمل في ذلك المجال بعد انتهاء فترات التدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورة التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين عن طريق التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان عام المديرية ، ومنوهاً أنه يحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بالداخل والخارج فى مجال الطاقة الشمسية داخل شركات القطاع الخاص والإستثمارى .

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IMG-20230517-WA0070
IMG-20230517-WA0069
IMG-20230517-WA0069

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