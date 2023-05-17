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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط طفلا يقود سيارة بشوارع التجمع الخامس.. صور

طالب
طالب

ضبط رجال أمن القاهرة طالب بالإعدادي لقيادته سيارة أجرة بشوارع التجمع الخامس ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له عبر موقع "فيس بوك".
   

السيارة

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن السيارة ملك سائق ، مقيم بمحافظة الفيوم ، تم ضبطه والسيارة وضبط قائدها طالب "سن 14" ، مقيم بمحافظة الفيوم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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